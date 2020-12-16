Алиханов объяснил, почему кафе и ресторанам в Калининграде запретили работать на Новый год

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Региональные власти во вторник вечером опубликовали проект новых ограничительных мер в Калининградской области. Планируется, что они вступят в силу с 25 декабря.

Одно из ограничений – запрет на работу предприятий общественного питания с 31 декабря по 2 января включительно. С 25 по 30 декабря кафе и рестораны в Калининградской области могут работать до 7 часов вечера.

Эти ограничения вызвали бурное обсуждение в Instagram губернатора Антона Алиханова.

- А какой смысл на 3 дня закрывать общепит? И после 19 вечера ковид просыпается, и все резко заболевают? – спросила одна из комментаторов.

- Нет, просто выпившие люди отмечают Новый год и не держат дистанции, проверено на представителях МСП, - отметил Алиханов.

В пресс-службе правительства отметили, что проект постановления об ограничительных мерах сейчас проходит общественное обсуждение.