В Калининграде с начала года отремонтировали и построили более 14 км тепловых сетей

. Фото: мэрия Калининграда

В 2020 году в Калининграде капитально отремонтировали 8,7 км тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Самые крупные участки оказались на ул. Е. Ковальчук (180 м.), ул. Беланова (596 м.), пос. Прибрежный (600 м.), ул. Карташева (1128 м.), ул. Маточкина (504 м.), ул. Тихорецкая (564 м.), ул. Маршала Рокоссовского (1272 м.).

Еще около 6 километров новых тепловых сетей было построено в рамках инвестиционной программы МП «Калининградтеплосеть». Среди наиболее значимых объектов в мэрии отметили технологическое присоединение музейно-театрального комплекса на острове Октябрьский, физкультурно-оздоровительного центра в парке «Южный», детского сада