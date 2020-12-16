«Оправданы»: в Калининграде объявили приговор по «делу «врачей

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Сегодня в Калининградском областном суде объявили приговор фигурантам «дела врачей». Напомним, глава роддома №4 Елена Белая и врач-неонатолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич обвинялись в совершении убийства новорожденного 6 ноября 2018 года. В прошлый четверг свой вердикт вынесли присяжные - они посчитали, что врачи не виновны. Теперь настала очередь судьи Сергея Капранова вынести приговор, который, соответственно, тоже стал оправдательным.

Обе бывшие подсудимые имеют право на реабилитацию. При этом все вещественные доказательства по ходатайству прокурора будут сохранены. Единственным исключением стал телефон «Нокиа», который вернут Элине Сушкевич.

Приговор может быть обжалован в областном суде в течение 10 дней.