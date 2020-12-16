На ремонт маяка в Заливино уже собрали более 1 млн рублей

На ремонт маяка в поселке Заливно в Полесском городском округе за полтора месяца собрано более 1 млн рублей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» рассказал руководитель фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков.

Всего на ремонт маяка необходимо 18 млн рублей. Средства стали собирать с помощью краудфандинга в конце октября.

Маяк в Риндерорте начал функционировать в 1868 году. Изначально это была керосиновый фонарь с линзой, укрепленная на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году из кирпича был построен маяк высотой 15,3 метра. Маяк имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя.