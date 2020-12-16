В Знаменске пьяная мать выпила пива и поехала за молочной смесью для ребенка

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В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД задержали местную жительницу, которая пьяной управляла автомобилем. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в Знаменске. При виде автоинспекторов 27-летняя горожанка выкинула ключи от своего БМВ в кусты, так как «испугалась». Женщина призналась, что выпила пиво и поехала в магазин за молочной смесью для ребенка.

Женщина отказалась проходить медосвидетельствование как на месте, так и в больнице. На нее составили административный протокол, который направлен в мировой суд для принятия решения.