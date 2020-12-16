«Они поражены омелой»: В Калининграде выпилили три огромных клена на набережной Нижнего озера

От кленов остались только пеньки Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде на Нижнем озере в течение 15 и 16 декабря выпиливались взрослые деревья. Калининградцы тут же заметили это и начали выкладывать фото в соцсети, заявляя, что в кроне деревьев хоть и росла омела (вечнозеленый полупаразитный кустарник – Ред.), но они были абсолютно здоровы.

Не согласился с комментаторами начальник отдела озеленения мэрии Калининграда Дмитрий Петренко.

- Что касается кленов сахаристых на Нижнем пруду: три клена, они давно были обследованы, еще в мае этого года, комиссия признала аварийными, - заявил он. - Усыхание кроны у них было больше 80%, а у некоторых 95%. Они были полностью повреждены омелой. Степень поражения омелой опять же около 80-90%.

По словам Петренко, жители, гуляющие по набережной озера, постоянно жаловались на падающие ветки с этих кленов.

- Несмотря на то, что пни, вроде как, чистые и без повреждений, налицо была стволовая гниль, дупла, что подтверждается фотографиями, сделанными сотрудниками службы заказчика, - добавил чиновник.

Вместо спиленных службой заказчика кленов, как утверждает Петренко, в течение 2021 года будут высажены новые деревья.