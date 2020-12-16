Приставы помогли калининградцу взыскать 300-тысячный долг по зарплате

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Проблемы с выплатой зарплаты в одной из организации в Балтийске начались в 2017 году. Один из работников не выдержал, уволился и подал на работодателя в суд.

Как сообщает пресс-служба Службы судебных приставов, суд взыскал с организации 326 тысяч рублей, однако бывший работник денег так и не получил.

Тогда приставы арестовали банковские счета предприятия и перечислили взыскателю всю задолженность.

Также из-за неисполнения решения суда с должника удержали исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности, которые поступили в доход государства.