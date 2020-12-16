Изменилось расписание рельсобусов Калининград - Гурьевск

. Фото: Иван МАРКОВ

Вступили в силу изменения в расписании рельсобусов, следующих по маршруту Калининград - Гурьевск - Калининград. Изменения не существенные, однако тот, кто ездит по этому маршруту регулярно, стоит ознакомиться. Две-три минуты могут решить, успеете вы на рельсобус или опоздаете и придется бежать на автобус.

Правда, есть одно более-менее серьезное изменение. Первый из вечерних рельсобусов из Калининграда теперь отправляется с Северного вокзала в 17:08, а не в 17:20, как раньше.