Депутаты согласились дополнительно выплатить участникам штурма Кенигсберга по 10 тыс рублей

В следующем году участникам штурма Кенигсберга выплатят по 13 372 руб. Решение об этом было принято на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета.

По словам главы города Андрея Кропоткина, в этом году участники штурма получили по 3 372 руб. Сейчас в Калининграде проживают 17 участников штурма Кенигсберга.

«Это очень важный для нас всех момент, - сказал Андрей Кропоткин. - Год юбилейный, 75 лет исполняется Калининграду и Калининградской области. Мы все готовимся к юбилею и хотим сделать для калининградцев и гостей настоящий праздник».