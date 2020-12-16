В Зеленоградске подрались сотрудники мясокомбината

Что уж именно не поделили между собой двое сотрудников мясоперерабатывающего предприятия в Зеленоградске, пресс-служба регионального УМВД России не сообщает. Но после рабочей смены, оказавшись уже в раздевалке, 38-летний и 37-летний мужчины сошлись в жаркой драке.

Старший из поединщиков, видимо, обладал кое-какими навыками бокса, ибо несколькими ударами кулаков рассек оппоненту лицо. А тот, судя по всему, знал каратэ, пустив в ход нижнюю конечность, которой сломал противнику кисть. После этого оба как-то успокоились и отправились в больницу – залечивать раны. Медики расценили полученные пациентами телесные повреждения как средней тяжести вред здоровью.

Полицейские, когда им стало известно о произошедшем, приняли соломоново решение, возбудив в отношении и того, и другого драчуна уголовные дела по признакам части 1 статьи 112 УК РФ. В перспективе это может означать лишение свободы на срок до 3 лет.