Калининградец убил приятеля, который отказался взять его на рыбалку

Гурьевский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Ладушкин. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее уже судимый за убийство и другие преступления ладушкинец в ночь на 30 марта этого года, будучи в гостях у 55-летнего приятеля, в ходе застолья поссорился с ним. Рассвирепевший гость, как потом подсчитали судмедэксперты, не менее 20 раз ударил хозяина квартиры по голове и телу, использовав для этого металлический ковш и деревянный табурет. Тело погибшего наутро обнаружил сосед.

- Вину в совершенном преступлении подследственный признал в полном объеме, - сообщили в УСКР. - С его слов, причиной конфликта послужил отказ потерпевшего взять его с собой на рыбалку. Следствием собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.