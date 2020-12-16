Калининградская полиция объявила в розыск пропавшую 16-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Владиславу Савелюк. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 13 декабря девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. По данным полиции, ранее она уходила из дома и самостоятельно возвращалась

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 156 см, плотного телосложения, волосы русые (окрашенные ниже плеч).

Была одета: пальто рыжего цвета, светлые спортивные штаны.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.