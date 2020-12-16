В Куликово для любителей морской рыбалки обустроили слип

Слип в Куликово. Обустройство спуска к воде завершено. Фото: Правительство Калининградской области

В Куликово появился безопасный и удобный спуск к морю для рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

- Теперь у любителей морской рыбалки появилась инфраструктура для спуска плавсредств в воду, - прокомментировали чиновники. - Также к объекту сделан комфортный подъезд.

Региональные власти пообещали также, что в 2021 году дополнительно будут сделаны еще два слипа.

- Один появится в Зеленоградске – в восточной части города в первом квартале 2021 года будет организован съезд к морю. На это выделяются средства из областного бюджета, - сообщили детали. - А в Пионерском к началу следующего курортного сезона будет восстановлен слип на городском пляже. Планируется провести капитальный ремонт не только на самом объекте, но и привести в порядок расположенную рядом парковку.

О том, почему возникла идея создания нескольких слипов на побережье, читайте здесь.