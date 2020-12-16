В минспорта рассказали о возможном соседстве детского лагеря и слипа в Филинской бухте

Филинская бухта. И рыбакам найдется место! Фото: Иван МАРКОВ

Сегодня в министерстве спорта Калининградской области, комментируя строительство в Филинской бухте первого в России центра для круглогодичной подготовки и селекции спортсменов в возрасте от 11 лет и старше, сообщили, что соседство такого учреждения со слипом вполне возможно.

- Доступ к морю и пляжу бухты сохранится, для чего будет новый пешеходный спуск, - сообщается на странице ведомства в «Фейсбуке». - А для рыбаков с буксировщиками маломерных судов планируется организовать регулярный пропускной режим к оборудованному техническому спуску к воде.

В министерстве спорта отметили, что фактически, помимо нового спуска в Куликово и других перспективных площадок для слипов, Филинская бухта останется доступной для всех любителей рыбной ловли и организованного пляжного отдыха.

Решение о строительстве детского центра принято на федеральном уровне. Возводить объект будет Минстрой РФ. Окончание строительства первой очереди 2023 год, начало работ уже в 2021 году. Центр рассчитан на 1000 мест.