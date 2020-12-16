В Калининграде на острове Канта найдены участки культурного слоя

Казалось бы, сколько уже раскопок проведено на острове Канта... Фото: Иван МАРКОВ

Сегодня на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам Горсовета Калининграда обсуждалось строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в границах: улица Гюго - остров Канта.

- Как показали археологические разведки, на набережной со стороны улицы Гюго (на площади 37,5 кв.м) и острове Канта (на площади 107 кв.м) есть участки культурного слоя, - сообщили об итогах обсуждения в пресс-службе Горсовета. - Мост должен быть построен в течение 2021 года, предстоит еще конкурс по выбору подрядчика.

Для того, чтобы не затягивать строительство, предлагается заранее, провести археологические работы силами «Балтспецархеология» - организации, которая имеет все разрешительные документы.

- Раскопки делаются для того, чтобы найти артефакты и передать в музей, а если обнаружатся человеческие останки (а в этих местах шли ожесточенные бои в апреле 1945 года) – они будут перезахоронены. Это очень важная работа, и ее нужно обязательно провести, - отметил глава города Андрей Кропоткин.