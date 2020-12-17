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Следственный комитет о "деле врачей": победили эмоции, а не факты

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, вина врачей доказана
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Судебный процесс по "делу врачей" длился пять месяцев.

Судебный процесс по "делу врачей" длился пять месяцев.

Фото: Александр Подгорчук

Следственный комитет РФ считает доказанной вину бывшей и.о. главного врача роддома № 4 Калининграда Елены Белой и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич в смерти младенца. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- Расследование происшествий в медицинской сфере всегда представляет большую сложность и требует значительного времени и детального анализа, - цитирует Светлану Петренко ТАСС. - Следователи предельно тщательно отработали все возможные версии случившегося, исключая поспешность в решениях. Но, к сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов.

Петренко считает, что на протяжении всего разбирательства шли спекуляции общественным мнением.

- Причем такая активность (неоднократные попытки представить факт расследования негативным прецедентом, намеренное искажение доказательств. – Ред.), очевидно направленная на спекуляцию общественным мнением, отмечалась и на протяжении всего судебного процесса, вплоть до его завершающего этапа, - добавила Петренко.