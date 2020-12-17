В Калининграде на одном из жилых домов установят солнечные батареи

Примерно такую "батарейку" установят на фасад жилого дома. Фото: СОЦСЕТИ

Фонд капитального ремонта Калининградской области стремится выполнять задачу, поставленную губернатором, - снижать затраты жителей на оплату коммунальных платежей.

- До конца года формируем договор с производителем солнечных батарей и в ближайшее время уже получим первые образцы для анализа характеристик и эксплуатационных качеств, - сообщили в фонде. - При хороших результатах в 2021 году опробируем работу солнечных батарей на одном из домов, где будут применены навесные панели при капремонте фасада. Специалисты пояснили, что использование солнечных батарей как части фасада на домах приведет к снижению затрат на освещение мест общего пользования, работу лифтов, архитектурно-художественной подсветки здания.

В фонде отметили, что работы пройдут при финансовой поддержке областного бюджета.