Калининградские волейболистки оказались сильнее команды из Тулы

Момент встречи "Локомотива" с "Тулицей". Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

В минувшую среду во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде состоялась встреча женских волейбольных команд - «Локомотив» и «Тулица». С результатом – 3:2- победила команда из Калининграда.

- Мы сыграли пять партий и выиграли тай-брейк, значит физически смогли восстановиться после Лиги чемпионов, - так охарактеризовал результат главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков. - Вот в моральном плане отошли от игр в Турции не до конца. Все-таки очень много потратили там эмоций – матчи были один за одним. В игре с «Тулицей» мы показали характер. Да, хотелось бы выиграть 3:0, но победа есть победа. Тем более, что команда на той стороне была очень сильно настроена. Спасибо болельщикам за поддержку, команде – за игру и победу.

В турнирной таблице предварительного этапа Чемпионата России Суперлига Париматч «Локомотив» занимает четвертое место.