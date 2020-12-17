ГИБДД: С начала года на калининградских дорогах погибло 35 пешеходов

В Калининградской области с начала года произошло 307 ДТП с участием пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Всего в подобных дорожных происшествиях травы различной степени тяжести получил 291 человек. 35 пешеходов погибли, добавили в УГИБДД.

«Пешеходы, для того, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, необходимо переходить дорогу исключительно в установленном месте, убедившись, что транспортные средства остановились и вас пропускают, не переставая следить за обстановкой на дороге во время перехода», - отметили в УГИБДД.