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Ермак – туристам: Приезжайте, погода теплая, променады и приморские парки открыты

Калининградская область пытается сохранить большой поток российских туристов на новогодние каникулы, несмотря на антивирусные ограничения. Об этом заявил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак, пишет «Интерфакс». Напомним, накануне в Калининградской области было выявлено 198 новых случаев коронавируса, три человека умерли.

По словам министра, еще в понедельник у областных властей была информация, что порядка 98% мест в отелях области забронировано туристами из регионов России. Однако вести о возможных новых антивирусных ограничениях быстро распространилась в соцсетях. После этого люди запаниковали и стали звонить, отказаться от брони.

«Однако наши отельеры не подкачали и стали персонально работать с этими туристами», - сказал Ермак. Он отметил, что отельеры «по сути, они стали оказывать звонившим психологическую помощь, убеждая, что «отдых на море будет хорошим, его никто не закрывает».

«Погода теплая, променады и приморские парки открыты, рестораны, по всей видимости, будут работать. К тому же у нас много предложений еды навынос, стрит-фуда и так далее, приезжайте. Экскурсии по достопримечательностям будут не массовыми, а почти эксклюзивными», - цитирует информагентство слова министра по культуре и туризму Ермака.