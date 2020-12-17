В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 17 декабря, в течение дня не будет воды в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Центральном районе до 17 часов подача воды прекращена по адресам:

ул. Саперная 4,6,8,10,10а,12а,12,16,18, 20,22,24,26,28,1-3,5,7,9,11,13,13а,15,17-19,21,23,23а,25-27,31,33,35,37

ул. Белинского27,29,33а,31-33,37-39,41, 45,22,24,26,28,32,34

ул. Ватутина 18

ул. Глазунова 2,4,6,8,10,12,14,1,3,5,7б

ул. Ломоносова 83,85,89,54,86

ул. Бердянская

ул. Никитина

ул. Осетинская

ул. Ташкентская

ул. Полецкого 7-33,10-2,22

ул. Броненосная 24,26,40

пер. Броненосный.

В Московском районе до 17 часов воды не будет на ул. Судостроительная 54-58,60-2а,118,120, ул. Батальная 101,103,107.