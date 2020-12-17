Злостного алиментщика из Гусева разыскали в Тольятти

. Фото: Служба судебных приставов

Судебных приставы из Гусева разыскали местного жителя, который задолжал своим детям более 300 тысяч рублей алиментов. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Мужчина не проживал по месту регистрации и уклонялся от общения с приставами. На него завели разыскное дело, в ходе которого удалось выяснить, что мужчина работает на одном из предприятий в городе Тольятти. Запрос работодателю помог установить адрес проживания должника и к нему отправились местные приставы.

«Судебные приставы вышли по установленному адресу и застали мужчину дома. Оказалось, что он является собственником квартиры. Его допросили и предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов», - отметили в пресс-службе ведомства.