62 пенсионера, 11 медиков: Кто в Калининграде за сутки заразился коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Калининградской области за сутки был выявлен 201 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 48 случаев пневмония и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 62 пенсионера;
- 11 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 16 работников торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- 6 сотрудников банков;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 учащихся (Школа 4, школа 1 Черняховск);
- 3 студента (КГТУ, БФУ, Колледж агротехнологий и природопользования);
- 15 неработающих.