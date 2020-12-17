62 пенсионера, 11 медиков: Кто в Калининграде за сутки заразился коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области за сутки был выявлен 201 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 48 случаев пневмония и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 62 пенсионера;

- 11 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 16 работников торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- 6 сотрудников банков;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 учащихся (Школа 4, школа 1 Черняховск);

- 3 студента (КГТУ, БФУ, Колледж агротехнологий и природопользования);

- 15 неработающих.