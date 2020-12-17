Из-за новостей о локдауне бизнесмен хотел покончить с собой в центре Калининграда

. Фото: Александр КАТЕРУША

В центре Калининграда хотел покончить с собой мужчина, бизнес которого пострадал из-за пандемии и коронавирусных ограничений. Прочитав новости об очередном локдауне, он решился на отчаянный шаг, но предварительно позвонил на «горячую линию» психологической помощи населению, организованную накануне в Калининграде.

Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала главный внештатный специалист минздрава Калининградской области по медицинской психологии Наталья Крылова.

- После прочтения новостей в понедельник, во вторник на «горячую линию» позвонил мужчина, который в связи с локдауном угрожал актом самоубийства на площади Победы. У него «просел» бизнес и это была такая, демонстративная и очень выраженная, реакция на стресс. Нам пришлось приложить все силы и трагедии не произошло. Удалось справиться, – рассказала психолог.

Отметим, «горячая линия» психологической помощи населению заработала в Калининграде при Минздраве в понедельник, 14 декабря.

Телефон «горячей линии» 122, добавочный 3.

Время работы – с 7.30 до 19.30 по будням и с 8.00 до 15.00 по субботам.

Полную версию интервью слушайте на сайте радио «Комсомольская правда» Жить в неопределённости – это очень сильно напрягает

КОНКРЕТНО

Кому может понадобиться экстренная психологическая помощь по телефону?

– тем, чьи родственники в настоящее время болеют вирусными заболеваниями, включая COVID-19;

– людям, которые перенесли утрату близкого человека или столкнувшиеся с горем, и которые в силу обстоятельств не понимают, как жить дальше;

– пациентам, которым впервые в жизни был установлен диагноз хронического заболевания и им необходимо полностью изменить образ жизни;

– гражданам, которые испытывают очень сильное эмоциональное переживание непереносимого характера, при котором требуется помощь специалиста-психолога;

– жителям Калининграда и области, которые испытывают сильный стресс и хотят найти выходы из этого состояния;

– тем, кто пришел к выводу, что им требуется профессиональная психологическая помощь, но которые по различным причинам откладывают посещение специалиста.

Полную версию интервью слушайте на сайте радио «Комсомольская правда» Жить в неопределённости – это очень сильно напрягает