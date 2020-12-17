За сутки в Калининграде росгвардейцы пресекли три кражи из магазинов

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

За сутки сотрудники вневедомственной охраны задержали троих магазинных воров. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Двое мужчин пытались вынести из магазина на площади Калинина продукты питания. Наряд группы задержания прибыл на охраняемый объект и задержал правонарушителей. Мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подобные мелкие хищения в течение суток также были совершены из магазинов, расположенных на улице Гайдара и Докука. Сумма причинённого ущерба устанавливается.