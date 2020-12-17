Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Калининградской области сотрудники ФСБ изъяли у дайверов 1 тонну янтаря

Стоимость камня составляет около 2 млн рублей
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининградской области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконной добычей янтаря в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В гараже одного из членов банды в Янтарном было обнаружено и изъято более 1 тонн солнечного камня. По экспертному заключению, стоимость изъятого минерала составляет около 2 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению противоправной деятельности, добавили в пресс-службе ведомства.