Психолог посоветовала калининградцам, страдающим от стресса, заниматься сексом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калининградцам, которые страдают от стресса, поможет секс. Такое мнение в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» высказала главный внештатный специалист минздрава Калининградской области по медицинской психологии Наталья Крылова.

- Одна из техник, которая помогает снять стресс – это секс, - сказала психолог.

Конечно, случаются и проблемы со сном. Наталья Крылова тут предлагает обратить внимание на так называемую гигиену сна.

- Вспоминаем правило гигиены сна о том, что кровать мы используем только для сна и секса. Не валяться в кровати просто так! Не спится – вставай. Так или иначе, заснете. За два часа до сна – никаких гаджетов и мерцающих экранов. Лучше почитать книгу, соблюдать режим сна, – советует Наталья Крылова.

Есть и другие советы от специалистов, которые помогут быстро прийти в себя в стрессовой ситуации.

Так, в стрессе всегда помогает еда (но лучше выпить пару стаканов воды), умеренная физическая нагрузка (приседания, велосипед, отжимания), упражнения на релаксацию (медитация, дыхательная гимнастика), занятие любимым делом.

Полную версию интервью слушайте на сайте радио «Комсомольская правда» Жить в неопределённости – это очень сильно напрягает