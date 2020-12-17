Калининградец украл для новогоднего стола 8 бутылок виски

Калининградская полиция фиксирует рост «предновогодних» преступлений. На днях один киднепер покусился буквально на святое – Санта-Клауса, фигуру которого вынес и торгового центра. Ну а 29-летний горожанин подошел к делу куда практичнее: вышел из магазина на Московском проспекте с 8 бутылками виски, не заплатив за них.

Вора «вычислили» в течение суток, благодаря камерам видеонаблюдения. Припасенное для праздничного стола спиртное изъяли. Уголовное дело по факту кражи возбудили. Злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям проверяют. Надо бы еще проверить и на предмет незаконной вечеринки в период пандемии. Такого количества вискаря на одну семью, пожалуй, многовато будет.