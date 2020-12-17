Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области за сутки был выявлен 201 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 1-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 129 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 18

Озерский городской округ - 7

Балтийский городской округ – 3

Светловский городской округ - 8

Полесский городской округ – 2

Гвардейский городской округ - 4

Гурьевский городской округ – 6

Правдинский городской округ – 1

Ладушкинский городской округ - 3

Мамоновский городской округ – 4

Черняховский городской округ - 16