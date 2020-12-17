Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининградской области за сутки был выявлен 201 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 1-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 129 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 18
Озерский городской округ - 7
Балтийский городской округ – 3
Светловский городской округ - 8
Полесский городской округ – 2
Гвардейский городской округ - 4
Гурьевский городской округ – 6
Правдинский городской округ – 1
Ладушкинский городской округ - 3
Мамоновский городской округ – 4
Черняховский городской округ - 16