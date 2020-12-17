На экраны вышел сериал про боевых пловцов, снятый в Калининградской области

Кадр из фильма "Морские дьяволы. особое задание". Фото: НТВ

Телеканал НТВ начал показ сериала "Морские дьяволы. Особое задание", съемки которого происходили в Калининградской области. В сериале можно увидеть кадры Балтийска, широкие пляжи Янтарного, Кафедральный собор, Рыбную деревню и другие известные места Калининградской области.

В аннотации к сериалу кратко рассказывается о сюжете. "Под Калининградом взорвался грузовик, на котором ехала группа спецназа. Наиболее вероятная версия случившегося - теракт. Бойцы местного спецназа отстранены от службы, а на замену им в Калининград срочно перебрасывают отряд спецназа "Нерпы". Янтарный город на берегу Балтийского моря - новое место службы элитного подразделения боевых пловцов", - говорится на сайте НТВ.