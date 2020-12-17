Калининградские власти выделили более 300 млн рублей на борьбу с коронавирусом

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Региональные власти выделили дополнительные средства на обеспечение больниц. Решение об этом было принято на заседании областного оперативного штаба, сообщил губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, 66 млн рублей будут направлены на лекарства от коронавируса.

231 млн рублей пойдут на покупку 90 тысяч экспресс-тестов, новый аппарат КТ, аппараты для гемодиализа и прочую технику. 16 млн направлены на модернизацию кислородной станции в ЦГКБ и инфекционной больнице. «Эти меры, вкупе с применяемыми ограничениями в ближайшей перспективе помогут области значительно сократить количество жертв и, надеюсь, при соблюдении всеми участниками процесса ограничительных мер — увеличить число полноценно выздоровевших от коронавируса», - отметил губернатор.

Алиханов добавил, что почти 100% лекарств для амбулаторных больных, приобретённых за счёт федеральных и региональных средств, уже переданы пациентам.

«Несмотря на то, что ситуация с препаратами в аптеках стала значительно лучше, уже ведём новые закупки для больных с covid-19, которые лечатся амбулаторно. На эти цели вместе с федеральным центром выделили около 60 млн рублей», - сказал Антон Алиханов.