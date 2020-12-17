В Зеленоградске установили пряничный домик с технологией дополненной реальности

. Фото: Администрация Зеленоградска

Зеленоградск готовится к новогоднему наплыву туристов. Как сообщили в администрации курорта, в центре города возле главной елки поставили пряничный домик с технологией дополненной реальности. Технология позволяет просматривать виртуального сказочного персонажа, который находится внутри домика. Это единственный подобный объект в России.

"Новогодний арт-объект оснащен специальными интерактивными метками, благодаря чему любой желающий сможет с помощью смартфона заглянуть в окно и посмотреть на подготовку Деда Мороза к Новому году. Для того, чтобы побывать в волшебном мире Деда Мороза и новогодней сказки, необходимо скачать приложение через QR-код (он размещен на объекте) и потом навести камеру на дом", - говорится на сайте администрации.