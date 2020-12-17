Градосовет одобрил многоэтажную застройку на пяти улицах Калининграда

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Областной архитектурно-градостроительный совет одобрил архитектурные решения по строительству ряда многоэтажных жилых домов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, эксперты одобрили архитектурные решения комплекса многоквартирных жилых домов на улицах Белгородская и Дюнная, где планируется построить два десятиэтажных здания в категории доступное и комфортное жильё.

Также участники заседания совета одобрили архитектурные решения комплекса девятиэтажных многоквартирных жилых домов, с акцентной доминантой, учитывающей сложившуюся градостроительную ситуацию на улицах Гагарина – Краснодонская – Чувашская.

«Этотпроект должен стать современным комплексом с элементами встроенной социальной инфраструктуры и обслуживающими горожан коммерческими помещениями – на первом этаже одного из корпусов планируется реализовать детский сад за счёт застройщика, с последующей передачей администрации города», – сообщил главный архитектор областиЕвгений Костромин.