Саперы обезвредили 46 снарядов времен войны в поселке под Гурьевском

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военные саперы обезвредили более 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

46 артиллерийских снарядов калибра 122 мм обнаружили при производстве строительных работ в районе посёлка Невское.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

По предварительным данным, на месте обнаружения боеприпасов, в годы войны, могла находиться артиллерийская позиция 122-мм гаубицы М-30 советских войск.