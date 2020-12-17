Областные власти выделят сельхозпроизводителям 100 млн на покупку комбайнов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Региональное правительство решило оказать господдержку сельхозпроизводителям для обновления техники. Об этом в ходе аграрного совета рассказала министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

Глава министерства отметила, что перед отраслью растениеводства стоит амбициозная задача по наращиванию производства и экспорта сельхозпродукции. Поэтому вопрос расширения парка сельскохозяйственной техники, замены старой техники на современные машины является приоритетным.

Поэтому власти в 2021 году на дооснащение парка комбайнов готовы выделить 100 млн рублей, сказала Наталья Шевцова.