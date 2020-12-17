В Мечниково горит жилой дом, эвакуировали трех человек

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В поселке Мечниково под Балтийском горит жилой дом. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, пожарных вызвали соседи, когда на часах было 15:31.

Горит одноэтажный частный дом. По предварительной информации, возгорание случилось в одной из комнат, вскоре огонь перекинулся на кровлю. Очевидцы сообщают о густом дыме.

Из горящего здания пожарными эвакуировано три человека.

О пострадавших не сообщается.

На месте работают пожарные из четырех подразделений, ведется проливка горящего здания.