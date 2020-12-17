В Мечниково горит жилой дом, эвакуировали трех человек

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Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
В поселке Мечниково под Балтийском горит жилой дом. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, пожарных вызвали соседи, когда на часах было 15:31.
Горит одноэтажный частный дом. По предварительной информации, возгорание случилось в одной из комнат, вскоре огонь перекинулся на кровлю. Очевидцы сообщают о густом дыме.
Из горящего здания пожарными эвакуировано три человека.
О пострадавших не сообщается.
На месте работают пожарные из четырех подразделений, ведется проливка горящего здания.