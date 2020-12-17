Двоих калининградцев будут судить за избиение до смерти приятеля в общежитии

. Фото: Александр Подгорчук

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух калининградцев, которых обвиняют в избиении до смерти приятеля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14 января двое пьяных мужчин в коридоре общежития жестоко избили своего знакомого, которого заподозрили в краже телефона. На шум в коридоре выглянула 16-летняя девушка, которая потребовала прекратить драку. За это ее трижды ударили кулаком в лицо и сломали челюсть. 33-летний избитый был доставлен в больницу, где умер спустя несколько недель.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.