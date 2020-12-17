Калининградец разукомплектовал щит наружного освещения и оставил без света улицу

В Черняховском районе полицейские задержали мужчину, который вскрыл щит наружного освещения и украл комплектующие. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Краснополянское. 49-летний местный житель ранее работал электриком и знал, как безопасно демонтировать оборудование.

«Добычей злоумышленника стали аккумулятор, реле, розетка и две антенны GSM и GPS стоимостью 24 тысяч рублей. Соответственно, оказалась обесточена целая улица», - расксазали в полиции.

Похищенное имущество мужчина спрятал дома, но потом, испугавшись ответственности, решил избавиться от улик и выбросил комплектующие в реку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.