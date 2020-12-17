Глаза выпучены, сама как шар: В Балтийском море поймали экзотическую рыбу

. Фото: Соцсети

В Балтийском море выловили экзотическую рыбу под названием пинагор. Фото добычи опубликовали в группе «Подслушано Светлогорск и Пионерский» в «ВКонтакте». На что клюнула рыба – неизвестно.

Это привычная рыба, которая водится в Баренцевом, Норвежском море, у побережья Гренландии и Исландии. Там они крупнее, попадаются в прилове в больших количествах. В Балтике пинагор тоже есть, но для нас он скорее экзотика, - говорит «Комсомолке» руководитель группы систематики фауны института АтлантНИРО, кандидат биологических наук Ефим Кукуев.

. Фото: Соцсети

Эти забавные, в виде кузовка, с гранями и выпученными глазами рыбы, в Балтийском море вырастают небольшими, максимум 20 см. В Атлантике же могут вырастать до метра.

- Как-то, в августе 1977 года, такую живую рыбу выбросило на берег в Светлогорске. Я взял ее, принес домой и поселил в аквариуме. Она у меня жила почти месяц. Кормил ее обычным кормом, охлаждал воду (они любят холодную воду) и наблюдал, как она забавно плавала, - говорит Ефим Кукуев.

Кстати, мясо у пинагора весьма вкусное, а икра очень крупная и ценится наравне с лососевой.