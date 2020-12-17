В Калининграде ищут массовку для съемок фильма «В клетке 2»

Фото из Инстаграма Павла Прилучного/instagram.com/bugevuge Фото: Instagram.com

В Калининграде продолжаются съемки фильма «В клетке 2» с Павлом Прилучным в главной роли. Очередная смена запланирована на субботу, 19 декабря.

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВКонтакте», на роли зрителей подпольных боев требуются: мужчины и женщины от 18 лет.

«Съемки пройдут вечером на режимном объекте, проход только по пропускам. Требуется наличие российского паспорта», - отметили организаторы.