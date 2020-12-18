В Калининграде разыскивают 10-летнего мальчика

В Калининграде полиция разыскивает 10-летнего Руслана Семенчука.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, в четверг около 16.30 мальчик ушел из дома на Ленинском проспекте и до настоящего времени не вернулся. Ранее из дома не уходил.

Приметы разыскиваемого: на вид 10-11 лет, рост 149 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза синие.

Одет: темно-синяя куртка, серая шапка с буквами бирюзового цвета, темные джинсы, синие кроссовки на белой подошве.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по розыску подростка. Ориентировка передана всем патрульным нарядам, сотрудники уголовного розыска и ПДН отрабатывают места его возможного нахождения.

Если вы видели Руслана Семенчука сегодня после 16.30, либо у вас есть информация о его местонахождении просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по Московскому району Калининграда по телефонам: 552-402, 552-403, либо 02, 102.