«Боялся, что родители отругают»: в Калининграде нашли 10-летнего школьника

10-летнего школьника Руслана Семенчука, который в 16:30 ушел из дома на Ленинском проспекте, нашли поздно вечером на детской площадке на улице Генерала Павлова.

Как сообщила начальник пресс-службу УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая, сейчас с ребенком работают инспекторы ПДН, предварительно установлено, что противоправных действий с ним не происходило. Будет проводится профилактическая работа. Семья мальчика благополучная, ранее он из дома не уходил.

- Мальчика обнаружили две калининградки на детской площадке на улице Генерала Павлова и поинтересовались, почему он один в столь позднее время. Ребенок сказал, что задержался на прогулке и думает, что дома его могут за это отругать. Женщины узнали, где проживает мальчик и отвезли его на машине домой на Ленинский проспект, - пояснила Светлана Поставничая.