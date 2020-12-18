Исполнили мечту: тяжелобольному мальчику из Калининград Балтфлот устроил экскурсию на вертолете

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Под Новый год мечты сбываются. В этом убедился тяжелобольной Дима из Калининграда.

Как сообщили "Известия", родители мальчика обратились к руководству Балтфлота с просьбой организовать для их сына прогулку на вертолете. Командование откликнулось.

Вначале Диме устроили экскурсию по военному аэродрому в поселке Донское, где базируется вертолетная эскадрилья. Мальчик посмотрел на боевые машины, затем посидел в кабине, где с удовольствием понажимал на кнопки, а после этого на борту Ми-8 отправился в полет над калининградским побережьем. Радостный день закончился новогодними подарками, главный из которых - модель вертолета.

- Мне понравилось летать и моя мечта все-таки сбылась. На самолете летал, на катере плавал, теперь и на вертолете. Мне страшно не было, - сказал Дима.

- Дима очень сильный, очень мужественный. Я надеюсь, что все его мечты в дальнейшем также будут сбываться, - сказал командир соединения морской авиации Балтийского флота генерал-майор Вадим Морозов.