Водителю автобуса Калининград - Янтарный предъявили обвинение из-за аварии, в которой погибли шесть человек

Трагедия произошла 27 сентября. Фото: Иван МАРКОВ

Следственный комитет предъявил обвинение водителю рейсового автобуса Калининград - Янтарный из-за ДТП, которое произошло 27 сентября этого года в районе поселка Круглово.

По данным следствия, в нарушение правил дорожного движения водитель автобуса допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель грузового автомобиля и пять пассажиров автобуса, включая 9-летнего ребенка, погибли на месте происшествия, еще 22 пассажира получили повреждения различной степени тяжести.

- В настоящее время получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим, управлявшему автобусом водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области.

В пресс-службе добавили, что будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина от дачи показаний отказался.

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Шоссе Калининград - Янтарный - это старая немецкая трасса. Узкая, извилистая, скачущая по холмам. С двух сторон обсаженная вековыми деревьями. Покрытие там отменное, поэтому гоняют по шоссе будь здоров. И обгоняют, рискуя лоб в в лоб столкнуться со встречным автомобилем. Так и произошло в воскресенье примерно в половине одиннадцатого по местному времени. Трагедия произошла в 500 метрах от поселка Круглово. Правда, случилось все на прямом участки дороги, да и придорожных деревьев там немного... (подробности).