В Калининграде полиция накрыла нелегальных банкиров

Калининградская полиция пресекла деятельность трех групп общей численностью в шесть человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В центре областной столицы они обустроили нелегальные пункты обмена валюты, даже не подумав зарегистрировать их установленном законом порядке. Прежде чем их накрыли правоохранители, нелегалы успели заработать свыше 27 миллионов рублей.

- Полицейскими при участии Росгвардии проведены обыски по местам проживания фигурантов и в обменных пунктах, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Изъято расчетно-кассовое оборудование, документация, а также денежные средства в различной валюте на сумму свыше 55 миллионов рублей.

Следственная часть УМВД России по Калининградской области возбудила три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 УК РФ. Ее санкции предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 7 лет. Впрочем, пока в отношении подозреваемых решено ограничиться куда более гуманной мерой пресечения – все они обязаны явкой. То есть, письменно подтвердили, что будут своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.