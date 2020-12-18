42 пенсионера, 19 школьников: кто за сутки заразился коронавирусом в Калининграде

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 198 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб, среди заболевших по-прежнему больше всего индивидуальных предпринимателей и других работающих (45 случаев), пенсионеров (42 заразившихся) и медицинских работников (29).

За сутки заразились еще 15 работников образовательных учреждений, 19 учащихся (школы № 11, №12, №26, №31, №38, №56, гимназия 1, АПКМК, «Росток», лицей №49 в Калининграде, школа поселка Петрово, гимназия №1 в Советске, школа №4 в Черняховске, школа № 1 в Светлом)и 7 воспитанников детских садов (№ 44, №50, №57, №78, №101, №111 в Калининграде, «Росинка» в Советске - все по семейному контакту).

Кроме того, COVID-19 подтвердился у:

- 15 сотрудников образовательных учреждений;

- 14 неработающих

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 работников торговли;

- 2 сотрудников предприятия сферы ЖКХ;

- 2 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудника охранного предприятия;

- двух детей.