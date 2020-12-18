В Калининграде упавшая в автобусе пенсионерка хочет отсудить 300 тысяч рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде пострадавшая при падении в автобусе пожилая женщина потребовала возместить ей причиненный вред. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В начале мая пенсионерка ехала в автобусе по маршруту Калининград-пос. Космодемьянское. Водитель применил резкое торможение, из-за чего женщина не удержалась на ногах и упала. В больнице установили, что она получила травмы средней степени тяжести.

Женщина подала в суд на перевозчика – ООО «Тотем» и потребовала взыскать в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 15 января 2021 года.