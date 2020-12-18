Замминистра ЖКХ России пояснил, зачем в Черняховске газовыми горелками сушили плитку

Максим Егоров. Фото: Александр КАТЕРУША

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров сказал, что действия рабочих в Черняховске, которые сушили недавно уложенную плитку с помощью газовых горелок, никак не связаны с его предстоящим визитом в Черняховск.

- Это технология по производству работ, которая именно для этой плитки и для того места есть... Это не к моему приезду. Мы разбирались сегодня с этой ситуацией, уже разобрались, - сказал журналистам Максим Егоров. - Действительно, это были запланированные работы.

Накануне в социальных сетях обсуждали, что в Черняховске, накануне приезда туда Замминистра строительства и ЖКХ РФ рабочие газовыми горелками наспех сушат недавно уложенную тротуарную плитку.