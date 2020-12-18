В поликлинике Светлогорска возобновил работу физкабинет

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Светлогорской поликлинике пациенты вновь смогут получать физиопроцедуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Некоторое время назад предоставление этой медицинской услуги было приостановлено как для прохождения перелицензирования требовалась дозакупка нового современного оборудования.

Сейчас два физиопроцедурных кабинета на улицах Зеленой и Пригороднойполностью оснащены, а также прошли лицензирование. Там установили аппараты для УВЧ- и инфракрасной терапии, дарсонвализации, аэрофитогенератор, галоингалятор, парафинонагреватель и многое другое. Стоимость оснащения составила более 1 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета. Также в одном из кабинетов провели косметический ремонт.

Первых пациентов обновленные подразделения поликлиники примут после новогодних праздников.