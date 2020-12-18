Очень дорогая история: Почему в центре Калининграда не убирают висящие провода

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Черняховске реализовали проект «Квартал в историческом центре» - благоустроили территорию в границах улиц Калинина, Ленина, Калининградской и Садовой. Провели работу по перекладке инженерных коммуникаций, в частности, висящие прежде провода, убрали под землю.

- В Железнодорожном с 2019 года мы реализуем эту программу – убираем все сети в подземное исполнение и делаем концепт «Чистое небо». В Черняховске продолжили. Естественно, во всех муницпальных образованиях, где будут позволять деньги, будем убирать коммуникации с фасадов домов, с воздушного исполнения под землю, - поясняет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз.

Сергей Черномаз. Фото: Александр КАТЕРУША

Он, впрочем, затруднился уточнить, где именно в Калининграде можно было бы убрать провода.

- Возьмем площадь Победы. Там под площадью уже много инженерных сооружений. Чтобы уйти туда, нужно использовать технологию микротоннелирования. Это очень дорогая история сейчас для нас. Но при выполнении мероприятий, в том числе и дорожного строительства, мы с Еленой Ивановной (Дятлова, глава администрации Калининграда, Ред.) еще раз это проговорили. Она полностью нас поддержала. При дорожных капремонтах или реконструкциях дорог будем также максимально убирать сети под землю. В Калининграде будем это делать.